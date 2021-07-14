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Минюст начал внеплановую проверку общественного объединения "Говори правду"

Министерство юстиции начало внеплановую проверку республиканского исследовательско-просветительского общественного объединения "Говори правду", говорится на странице объединения в Twitter во вторник.

"Минюст пришёл с внеплановой проверкой в РИПОО "Говори правду". В списке требования предоставить сотни документов. Срок - 14.07, уведомление о заказном письме пришло сегодня 13.07", - говорится в сообщении. 

Во вторник стало известно, что Минюст также начал проверку деятельности Союза белорусских писателей, пишет interfax.by

Как сообщалось, во время сегодняшней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в республике "очень активно начали работу по всем НКО, НПО, так называемым западным СМИ". 

"Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот террор", - добавил он. 

"Эти мерзопакостные 1,5 тыс. НКО... Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты", - заявил белорусский президент.

Республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение "Говори правду" было зарегистрировано в Беларуси в мае 2017 года. 
 
"Говори правду" - кампания в Беларуси, начатая в начале 2010 года. Она стала базой для выдвижения Владимира Некляева кандидатом на президентских выборах 2010 года. В апреле 2015 года Некляев заявил о своем уходе из кампании, ее новым руководителем был избран Андрей Дмитриев. Активист кампании "Говори правду" Татьяна Короткевич была выдвинута кандидатом в президенты на выборах 2015 года. Дмитриев стал кандидатом в президенты на выборах 2020 года.
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