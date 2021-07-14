Власти Беларуси отказались признавать резолюцию СПЧ ООН
МИД Беларуси назвал принятую сегодня Советом по правам человека ООН резолюцию предлогом для давления на страны, которые не подчиняются диктату Запада.
"Решения Совета ООН по правам человека в отношении страновых ситуаций уже очень давно не отражают реальную ситуацию с правами человека в мире. Они служат предлогом для давления и санкций коллективного Запада против не подчиняющихся его диктату государств", - говорится в комментарии МИД РБ.
Отмечается, что резолюцию не поддержали большинство членов Совета, так как количество голосов "против" и "воздержавшихся" превышает число стран, проголосовавших "за" ее принятие.
"Беларусь никогда не согласится признавать навязанное фактически силой предвзятое и несправедливое мнение меньшинства", - сказано в комментарии.
В ходе голосования 21 страна-участница выступила "за" принятие резолюции, 7 – "против", 19 – "воздержалась".
Совет по правам человека ООН на 47-й сессии одобрил резолюцию "Ситуация с правами человека в Беларуси". Документ предусматривает продление мандата спецдокладчика по правам человека в Беларуси на 1 год, пишет afn.by
08:03 14/07/2021
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