Власти Беларуси отказались признавать резолюцию СПЧ ООН

"Решения Совета ООН по правам человека в отношении страновых ситуаций уже очень давно не отражают реальную ситуацию с правами человека в мире. Они служат предлогом для давления и санкций коллективного Запада против не подчиняющихся его диктату государств", - говорится в комментарии МИД РБ.





Отмечается, что резолюцию не поддержали большинство членов Совета, так как количество голосов "против" и "воздержавшихся" превышает число стран, проголосовавших "за" ее принятие.





"Беларусь никогда не согласится признавать навязанное фактически силой предвзятое и несправедливое мнение меньшинства", - сказано в комментарии.





В ходе голосования 21 страна-участница выступила "за" принятие резолюции, 7 – "против", 19 – "воздержалась".





Совет по правам человека ООН на 47-й сессии одобрил резолюцию "Ситуация с правами человека в Беларуси". Документ предусматривает продление мандата спецдокладчика по правам человека в Беларуси на 1 год, пишет afn.by



