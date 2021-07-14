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Дынько с Окрестина: пространства для общественно-политических СМИ в Беларуси не осталось

Главный редактор журналов “Наша гісторыя”, “Дуду” и “Асцярожна: дзеці!” Андрей Дынько прислал письмо с Окрестина. Он рассказал, в каких условиях сидят задержанные "нашенивцы".

Андрей Дынько / facebook.com/andrej.dynko

Главный редактор журналов “Наша гісторыя”, “Дуду” и “Асцярожна: дзеці!” Андрей Дынько прислал письмо с Окрестина. Он рассказал, в каких условиях сидят задержанные "нашенивцы".

Андрея Дынько вместе с другими "нашенивцами" задержали 8 июля. С тех пор они находятся на Окрестина. На них возбуждено уголовное дело.

"Уверен, что не только я, но и мои коллеги не виноваты ни в чем, и это станет всем очевидно. По моему мнению, мы просто заложники в политической торговле. Те, кто делают “Нашу гісторыю”, делали то, что должны были, выполняли свои трудовые обязанности. Наш общий принцип был и есть: ”Наша Ніва" не участвует в политических играх, а объективно освещает процессы, происходящие в стране и за рубежом", — цитирует ТГ-канал "Нашай Нівы" письмо Дынько.

Он вспоминает дела других журналистов — Екатерины Борисевич из TUT.by, Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой из "Белсата"... Говорит, что даже "дело TUT.by" казалось разовой акцией, а не последовательной политикой.

"Казалось, что это будет исправлено, что журналисты выйдут. Но сейчас я с сожалением констатирую, что пространства для работы общественно-политических СМИ в Беларуси не осталось”, — заявляет Дынько.

Как рассказывало Еврорадио, сегодня директор издания Анастасия Ровдо сообщила, что редакция будет работать за пределами Беларуси. Это объясняется причинами безопасности.

Дынько пишет также, что его и других "нашенивцев" на Окрестина держат в очень плохих условиях: нет матрасов и подушек, белья, все время в камере горит свет.

Свое письмо он завершает отсылкой к известному мему, ставшему популярным в последние недели: "Так вышло, что меня задержали в дни, когда в воздухе наших боров стоит один из моих любимых ароматов — чабор. И мне до сих пор им пахнет".
euroradio.fm
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