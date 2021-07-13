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К санкциям ЕС против Беларуси присоединились еще несколько стран

Ряд стран присоединился к санкциям ЕС в отношении Беларуси, сообщила во вторник внешнеполитическая служба ЕС.


"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС) Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) Исландия и Норвегия присоединились к решению Европейского совета", - говорится в сообщении ЕВС, пишет interfax.by.

Ранее в Осло уже сообщали о решении присоединиться к санкциям ЕС против Минска.

Совет Европейского союза в конце июня ввел экономические санкции в отношении Беларуси, которые затрагивают нефтяной сектор, а также производство хлористого калия.

"Совет ЕС ввел новые ограничительные меры против белорусского режима в ответ на серьезные нарушения прав человека в Беларуси", - говорится пресс-релизе Совета ЕС.

Эти санкции направлены, среди прочего, на торговлю белорусскими нефтяными продуктами, калием, а также на некоторые категории оборудования, технологий и программного обеспечения.

Отмечается, что, таким образом, теперь под санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Беларуси.

21 июня министры иностранных дел ЕС в Брюсселе одобрили этот пакет санкций против Беларуси.

Кроме того, ранее на этой неделе в ЕС внесли в санкционный список по Беларуси 78 белорусских физических лиц и восемь организаций из-за ситуации с нарушением прав человека.

В свою очередь США ввели санкции в отношении 16 физических и 5 юридических лиц "в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима Лукашенко", включая задержание оппозиционера Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги. Санкционные списки вслед за ЕС и США расширили также Великобритания и Канада.
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