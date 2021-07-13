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Сотрудники КГБ пытались контролировать Telegram-чат "Отряды гражданской самообороны Беларуси" (ОГСБ), признанный экстремистским в Беларуси, заявил в эфире телеканала ОНТ сотрудник контртеррористического подразделения КГБ, пишет Sputnik.





"Информационный ресурс контролировался за счет внедрения сотрудников в этот чат под видом участников этого информационного ресурса, разделяющих такие же взгляды, как и его основные подписчики", – сказал сотрудник контртеррористического подразделения КГБ.





По словам диктора, спецоперация по внедрению началась 16 апреля. В эфире телеканала также заявили, что сначала у участников деструктивного чата была цель отрабатывать события в Беларуси, а потом подключаться к российской повестке.





Ники и имена





В фильме ОНТ о деструктивном чате фигурируют ники и приводятся имена и фамилии тех, кто якобы стоял за ними – "Дис" (Денис Хофман), "Злой Бэтц" (Егор Дудников) и "Октавиа" (Наталья Матвеева).

Среди задач оперативников было наблюдать и, если есть повод, предотвращать готовящиеся теракты. Так, в эфире ОНТ рассказали, что Наталью Матвееву задержали при попытке поджечь лесозаготовительную технику в Березинском районе, при этом сопровождал ее внедренный сотрудник.





Террористические ячейки





Об обнаружении террористических ячеек в Беларуси 2 июля заявил президент республики Александр Лукашенко. Он назвал их цель – насильственная смена власти в "день икс". По его словам, координаторами выступили Литва, Польша, США, Украина и Германия.





Ранее телеканал ОНТ со ссылкой на КГБ Беларуси сообщил, что следственные действия проходят сразу по нескольким эпизодам.





Один из них – попытка поджога лесозаготовительной техники в Минской области. Также идут процессуальные действия по поводу планировавшегося теракта на объекте связи ВМФ РФ под Вилейкой. Еще один эпизод – это покушение на тележурналиста Григория Азаренка.