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Талибан пригрозил Турции "джихадом", если Эрдоган не заберет войска так же, как американцы

Талибан предостерег Турцию от попыток оставить свой военный контингент в Афганистане, откуда уже на 90% вышли войска США. Радикальные исламисты заявили, пишет Ariana News, что атакуют турок, если те останутся в Кабуле, так как "решение турецкого руководства опрометчиво, нарушает наш суверенитет и территориальную целостность, и противоречит нашим национальным интересам".

В аэропорту Хамида Карзая в Кабуле (фото - ЕРА)

Такая угроза прозвучала после того, как еще 14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности сохранить ограниченный контингент в кабульском аэропорту им. Хамида Карзая, если США обеспечат финансовую и политическую поддержку, пишет news.liga.net. Нынешние власти страны позитивно это восприняли. Турки задействованы там с 2013 года.

В Госдепе США "приветствовали конструктивную роль Турции" в процессе вывода войск НАТО и "сохранении безопасности" в стране.

Талибы заверили, что рассматривают пребывание войск любой страны в Афганистане "под каким бы то ни было предлогом как оккупацию". Они обещают "бороться с захватчиками на основании изданной в 1422 году фетвы полутора тысяч выдающихся ученых – фетвы, по которой последние 20 лет мы вели джихад".

Талибы призвали Эрдогана "отменить свое решение, поскольку оно наносит ущерб обеим странам", а если Анкара не прислушается, то, говорят, ответственность за дальнейшее будет "на тех, кто вмешивается в чужие дела и принимает подобные опрометчивые решения".

- В феврале 2020 года в Дохе талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана.

- В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа.

- 5 июля 2021-го в Таджикистане сообщили, что через границу к ним бежали от столкновений с талибами 1037 военных Афганистана.

- 6 июля стало известно, что Китай провел переговоры с Талибаном.9 июля талибы заявили, что взяли якобы 85% территории Афганистана.

- WP: Несмотря на вражду, Иран опасается последствий от выхода США из Афганистана.
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