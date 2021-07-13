Даже либеральные российские СМИ смотрят на Беларусь как на свою вотчину

Российская пропаганда уже 10 лет системно и целенаправленно работает на Беларусь. Чего она добивается? В чём отличия федеральных и «либеральных» СМИ и есть ли они? Что нам нужно делать прямо сейчас, чтобы сохранить информационный и политический суверенитет?