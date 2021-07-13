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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Даже либеральные российские СМИ смотрят на Беларусь как на свою вотчину

Российская пропаганда уже 10 лет системно и целенаправленно работает на Беларусь. Чего она добивается? В чём отличия федеральных и «либеральных» СМИ и есть ли они? Что нам нужно делать прямо сейчас, чтобы сохранить информационный и политический суверенитет?

Эти и другие вопросы задала главный редактор Media IQ Надежда Белохвостик политологу Ольге Харламовой.
Источник: Салідарнасць
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