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Усов: Путин систематизировал подходы к политике в отношении Украины и Беларуси

Политолог Павел Усов - о статье Владимира Путина об Украине и Беларуси.

Иллюстративное фото

Путин написал целую статью, которая касается Украины и Беларуси, - отмечает Павел Усов. - После хрестоматийного изложения истории и анализа текущих событий, в котором Россия представлена как жертва проекта "анти-Россия", делаются следующие выводы.

1. Республики – учредители Союза, после того как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения – это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание.

2. Существует единая большая нация, триединый русский народ.

3. Независимая Украина, как и Беларусь, отделенная от России это "антимосковская Русь"

4. Подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией. Ведь мы – один народ. (В. Путин).

Путин систематизировал основные подходы к политике в отношении Украины и Беларуси. "Независимость" исключительно в рамках единения с Россией. Любые другие формы независимости будут рассматриваться как подрыв основы Российской цивилизации и будут подрываться путем территориальной деконструкции того или иного государства.

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
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