"Три недели назад писал о том, что в госзакупках некоторых предприятий ВПК во избежание проблем с поставкой комплектующих наименование закупок начали писать без конкретики, а техническое задание выдается лишь по письменному обращению в организацию, - пишет Егор Лебедок.





И предположил, что по аналогии с действиями России с 2016 года из-за санкций будут изыматься из общего доступа планы госзакупок оборонных предприятий и информация о закупках, а также, что будет доработано законодательство в этой части, но уже постфактум.





Доработок законодательства в части госсзакупок предприятиями ВПК в открытом доступе с июня 2020 года пока не видно, а вот упомянутые меры начали предприниматься.





С электронной торговой площадки goszakupki.by убраны закупки предприятий ВПК (за исключением некоторых старых, хотя с большего история почищена, и по непрофильной деятельности), включая историю тех, в которых ранее было написано общее наименование и доступ к ТЗ по обращению.





Но есть и еще одна ЭТП - icetrade.by . На ней пока таких мер не принято, во всяком случае не в том масштабе, как на goszakupki.by.





мачты бельгийской кампании Teksam Company. В частности, там есть закупка ОАО «Техника связи»









беларусская организация заключила договор с одним из предприятий ВПК, входящим в санкционный список ЕС, на поставку 12 гидромоторов производства Дании. По представленным на icetrade.by результатам закупок виден и открытый обход санкций. Например, 30 июня









Возможно, просто по одной площадке команда убрать закупки дана и выполнена, а про вторую пока забыли", - поясняет Лебедок.







