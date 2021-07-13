Сейм Литвы признал гибридной агрессией рост миграции со стороны Беларуси
Сегодня Сейм Литвы принял постановление, которым признал увеличение потоков мигрантов на границе с Беларусью гибридной агрессией.
Постановлением дается санкция правительству страны на использование Вооруженных сил для противодействия агрессии, а также возведение защитного заграждения на границе с нашей страной.
Также Сейм потребовал обеспечить привлечение к ответственности организаторов потоков незаконной миграции с учетом национальных санкций и судебного преследования, в том числе при необходимости инициировать международное расследование.
Также постановлением предполагается трактовать иностранцев из третьих стран, пересекших границу и не имеющих документов, как вероятных участников гибридной агрессии.
В странах—источниках миграции предлагается провести информационную кампанию с целью сдерживания мигрантов. Кроме того, Сейм поручил правительству добиваться возвращения мигрантов, которые не получили статуса беженца, в страны происхождения.
В случае усиления агрессии Сейм считает необходимым провести консультации с НАТО, в том числе США.
Парламент Литвы также обращается к странам-членам ЕС, Еврокомиссии и другим институциям с призывом проявить солидарность и предоставить Литве необходимую помощь в отражении гибридной агрессии.
За постановление проголосовали 56 депутатов, двое выступили против, а 24 воздержались от голосования.
Источник: reform.by
15:51 13/07/2021
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