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Сейм Литвы признал гибридной агрессией рост миграции со стороны Беларуси

Сегодня Сейм Литвы принял постановление, которым признал увеличение потоков мигрантов на границе с Беларусью гибридной агрессией.


Постановлением дается санкция правительству страны на использование Вооруженных сил для противодействия агрессии, а также возведение защитного заграждения на границе с нашей страной. 

Также Сейм потребовал обеспечить привлечение к ответственности организаторов потоков незаконной миграции с учетом национальных санкций и судебного преследования, в том числе при необходимости инициировать международное расследование.

Также постановлением предполагается трактовать иностранцев из третьих стран, пересекших границу и не имеющих документов, как вероятных участников гибридной агрессии.

В странах—источниках миграции предлагается провести информационную кампанию с целью сдерживания мигрантов. Кроме того, Сейм поручил правительству добиваться возвращения мигрантов, которые не получили статуса беженца, в страны происхождения.

В случае усиления агрессии Сейм считает необходимым провести консультации с НАТО, в том числе США.

Парламент Литвы также обращается к странам-членам ЕС, Еврокомиссии и другим институциям с призывом проявить солидарность и предоставить Литве необходимую помощь в отражении гибридной агрессии.

За постановление проголосовали 56 депутатов, двое выступили против, а 24 воздержались от голосования.
Источник: reform.by
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