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Мацукевич: У Путина осталась только Беларусь

Сбылся страшный сон белоруса – проснуться в стране, которая оказалась в конфронтации со всеми своими соседями, кроме России заявил «Белорусскому партизану» бывший дипломат, старший аналитик Центра новый идей Павел Мацукевич.

Мацукевич: У Путина осталась только Беларусь
– Сегодня Лукашенко внезапно вылетел к Путину. Заявлений для прессы после их переговоров уже традиционно не будет. Как вы оцениваете состояние отношений Беларуси и России на данный момент? 

– Если отношения между государствами развиваются в нормальном режиме, на равноправной основе, то согласно международной практике их лидеры обмениваются визитами. Если сегодня вы приезжаете ко мне – то завтра уже я к вам приеду. 

А в данном случае, с осени прошлого года Лукашенко регулярно летает в Россию (то в Сочи, то в Москву), но Путина в Минске мы давно не видели. Такие визиты больше похожи на поездки подчиненного к вышестоящему. 

С осени прошлого года отношения властей двух стран точно имеют иное содержание и характер, чем прежде. Хотя непросто говорить, что именно они из себя представляют. Несмотря на длительные переговоры, многочасовое общение, их содержание нам толком неизвестно, все время приходится додумывать.

Хотя в целом понятно, что Лукашенко нужна поддержка Москвы. Важность этой поддержки продолжает только возрастать на фоне санкционного давления Запада.

С другой стороны, конфронтация между Беларусью и Западом на руку России. По всей видимости, со стороны Кремля она активно поддерживается. Думаю, в Москве с большим удовольствием наблюдают за тем, как сгорают последние мосты сотрудничества между Минском и европейскими столицами. 

Последним формальным таким мостиком было «Восточное партнерство», направление, где проявлялась самостоятельность внешней политики Беларуси. 

– Что еще могут обсуждать Путин и Лукашенко кроме помощи белорусским властям?

– Может идти согласование планов совместных действий на западном направлении.
Хотя Беларуси как стране такая конфронтация с Западом не нужна, это не соответствует ее интересам. Тем более, что конфронтация идет не с далеким регионом, находящимся где-нибудь в Латинской Америке, а речь идет об отношениях с нашими прямыми соседями.

Это страшный сон белоруса – проснуться в стране, которая оказалась в конфронтации со всеми своими соседями за исключением России – и с севера, и с запада, и с юга. Беларусь таким образом оказывается в полной зависимости от Москвы.

Россия всегда очень трепетно относилась к успехам Беларуси на западном направлении, то же участие страны в «Восточном партнерстве» вызывало массу раздражения. Подобные инструменты Москва рассматривала как попытки ЕС перетянуть постсоветские государства на свою сторону. Что во многом удалось: по сути у России осталась только Беларусь.

Теперь же Москву не только ничего не раздражает, а ее глаз радует картинка жесткой конфронтации Беларуси с западными странами. 

И обратите внимание, как на этом фоне преобразился имидж Путина. Если после событий 2014 года в Украине улучшился имидж Лукашенко на Западе, он перестал быть последним диктатором в Европе, то сейчас главы Беларуси и России поменялись местами.

В каком-то смысле белорусы оказались заложниками ситуации. Страна вовлечена в конфликт, который ей абсолютно невыгоден и не отвечает ее интересам. Ситуация движется по конфликтным рельсам и поезд только набирает скорость.
"Белорусский партизан"
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