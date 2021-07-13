+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Единственный рецепт - санкции?

Павел Латушко считает, что да.

Какие способы могут быть эффективными в борьбе с потоком нелегальных мигрантов, хлынувшим с территории Беларуси в ЕС?  

– На регулярной основе фактически каждый день группы мигрантов пересекают границы. На мой взгляд, Лукашенко не остановится – он мстительный человек по характеру, и это его месть Евросоюзу, – отметил Павел Латушко в эфире Дождя. – Что может его остановить? Контрдействия со стороны ЕС. Но это не значит, что граждан ЕС направлять в Беларусь – хотя в новой Беларуси мы будем рады видеть их как гостей и туристов. А сейчас эффективными будут, прежде всего, санкции, полагает один из лидеров белорусской оппозиции за рубежом. 

По мнению политика, способами реагирования на миграционный кризис могут быть:

– возбуждение уголовных дел в тех странах, где сейчас находятся нелегальные мигранты, по факту совершенных преступлений, в том числе нарушения международной конвенции против нелегальной миграции и транснациональной организованной преступности;

– введение пятого санкционного пакета в отношении режима, тех конкретных организаций и лиц, кто виновен в организации нелегальной миграции.
Источник: gazetaby.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]