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Официальная часть переговоров: Лукашенко рассказал Путину про террор

13 июля во время встречи в Санкт-Петербурге с Владимиром Путиным Александр Лукашенко​ рассказал ему, что "противники власти в Беларуси уже перешли к... индивидуальному террору".

"И каждые сутки есть развитие, — говорил он. — Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили открыто, тех, которые выступали за государство... Пытаются надавить, запугать". 

Лукашенко явно имел в виду озвученную ранее на государственных телеканалах информацию о Григории Азарёнке и Олеге Гайдукевиче. Он пообещал Путину, что "всех их вычислим... и найдём, привлечём к ответственности, притом в серьёзной форме".

Далее Лукашенко говорил о НПО и "так называемых западных СМИ", по которым "очень активно начали вести работу". "Которые здесь демократию нам дарили, а фактически внедряли, — эмоционально он информировал президента РФ. — И не демократию, а вот этот вот террор".

"Вы должны понимать, что мы просто не можем иначе, — вдруг заявил Лукашенко. — Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне!"

По его словам, сначала власти думали: "Ну, ладно, это же демократия, давайте будем разговаривать, сотрудничать" — и "получили соответствующие результаты". 

Лукашенко также заявил, что "террор этот и прочее... не катастрофа" - "мы справимся".
Источник: euroradio.fm
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