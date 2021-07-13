Мнение: Референдума по Конституции может и не быть

Андрей Елисеев. "Последние недели многократно увеличилась скрытность насчет изменений конституции. Первое заседание конституционной комиссии прошло 31 марта и последующие должны были проходить дважды в месяц, - пишет политолог, основатель исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST)





Про первые пять заседаний и их основные решения худо-бедно писали государственные СМИ. Пятое заседание в конце мая подтвердило мой прошлогодний прогноз насчет придания Всебелорусскому народному собранию (ВНС) конституционного статуса и учреждения Президиума ВНС как его руководящего органа.





Даже название "Президиум" ровненько совпало; просто это модное слово в среде советской бюрократии.





Про последующие (6, 7 и 8-е) заседания информации было гораздо меньше – госСМИ куда охотнее пишут про уголовные процессы, уборку зерновых и борьбу с нацизмом. Из доступных материалов следует, что три последние заседания комиссия в основном лишь допиливала формулировки о ВНС и преамбулу новой конституции.





При этом пару недель назад оказалось, что «в первом приближени проект обновленной конституции должен быть подготовлен уже к августу» (!), а неделю назад было заявлено, что «конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон» (!!).





Более того, на следующей неделе пройдет уже итоговое (!!!) заседание комиссии. А в августе – видимо уже контрольное заседание с участием Лукашенко. Не исключено, что назначат его на годовщину выборов 9 августа.





Итого, комиссии хватило чуть более трех месяцев, чтобы систематизировать и рассмотреть более 15 тысяч предложений по конституционным изменениям. Именно такая цифра называлась официально.





Уникальная трудоспособность и сверхбыстрая разработка основного закона – возможно, это мировой рекорд в сфере конституционного строительства.





Судя по стахановским темпам и социально-политической ситуации в целом, вместо обещанного референдума в начале 2022 года может произойти просто ее одобрение парламентом уже этой осенью.





Приурочить его могут либо к дате 17 сентября (как раз на фоне военных учений "Запад-2021" с Россией для подстраховки), либо к годовщине Октябрьской революции.





Мой прогноз насчет четырех самых важных изменений в конституции остается прежним", - заключает Елисеев.