Лукашенко внезапно улетел к Путину. Что обсуждают - мнение эксперта

Андрей Казакевич. Эксперт назвал в комментаии для До момента вылета его самолета о предстоящей встрече не сообщала ни одна из сторон. Несмотря на внезапность предстоящего разговора, по его итогам не стоит ждать судьбоносных решений. Политики, скорей, обсудят назревшие острые вопросы, согласуют позиции по ним, считает директор института «Политическая сфера» политолог. Эксперт назвал в комментаии для Зеркала главные темы, которые интересуют Минск и Москву в свете последних событий.





13 июля проходит четвертая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина с начала года. По итогам трех предыдущих информации, которая бы позволила бы понять, о чем стороны говорили, было мало. В этот раз «обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику», сообщил телеграм-канал «Пул первого».





Политолог Андрей Казакевич считает, что на встрече Лукашенко и Путин обсудят текущие вопросы с особым акцентом на введенные Евросоюзом санкции и обменяются мнениями о ситуации в Беларуси.





— Даже если об этой встрече договорились 1 июля, с того момента прошло менее двух недель. Это значит, что она срочная. Могут быть важные темы для обсуждения, но вряд ли [по итогам встречи] будут важные решения. Для серьезных решений требуется время и подготовка.





Тема № 1 — санкции

Наиболее вероятная тема, которую обсудят на встрече, это санкции, считает эксперт. Для Минска первостепенным будет вопрос компенсации потерь, поиска обходных схем. Россия же готова давать советы и в некоторой степени помогать Минску, но без особого рвения и вряд ли используя значимые финансовые ресурсы.





— России нет особого смысла инвестировать в белорусскую ситуацию, серьезно компенсировать потери от санкций, если белорусская сторона и так на все готова и со всем согласна. Будет какая-то помощь, точечная, дозированная поддержка. Но это будет именно поддержка, чтобы не было непредсказуемых последствий внутри Беларуси. Россия не станет полностью компенсировать потери и брать на свой счет финансовые проблемы Беларуси.





Кремль еще в августе 2020 года стал придерживаться стратегии, которая предполагает минимальную помощь Беларуси, но отсутствие серьезных инвестиций в период острого политического кризиса.





— Эта стратегия себя оправдывает: при том, что Россия не осуществляла каких-то вложений в белорусскую ситуацию, мы видим, что ее позиции все равно были усилены. Если схема работает, думаю, ее будут продолжать.





Тема № 2 — ситуация в Беларуси

Вторая тема, которую, судя по всему, стороны будут обсуждать, это внутриполитический кризис в Беларуси, считает политолог. Она особенно актуальна на фоне новой волны репрессий.





— Это в определенной степени может беспокоить российское руководство в том смысле, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Кремлю хотелось бы видеть этот процесс управляемым и имеющим некую логику. Там также могут дать советы, как в этом отношении действовать, — считает Андрей Казакевич.





В контексте внутриполитической ситуации в стране может обсуждаться новый вариант Конституции. Как известно, Конституционная комиссия рассмотрела «все возможные изменения» в Конституцию и после 1 августа намерена обсудить ее с Александром Лукашенко.





— Не думаю, что это будет происходить в режиме отчета, что Лукашенко покажет драфт (черновик документа — Прим. ред.). Если эта тема будет затрагиваться, то это будут общие вопросы: как политическая модель должна дальше эволюционировать. Может быть обмен мнениями об общих контурах новой политической модели. Но не думаю, что будут вникать в детали и, например, согласовывать текст новой Конституции, — комментирует эксперт.





Текущие вопросы по интеграции

Возможно, в Санкт-Петербурге будет затронут вопрос доработки дорожных карт по интеграции. Однако узкий состав встречи говорит о том, что договоренности по ним тоже вряд ли будут достигнуты прямо сегодня.





— Если тема давно прорабатывается, то все проблемные моменты хорошо известны и понятны. Каждая сторона знает, что получит, а что потеряет. Так что такой вопрос, скорей, будет решаться на плановой встрече, чем спонтанной. Подписание интеграционных карт, очевидно, будет обсуждаться и решаться во время визита в расширенном составе — с присутствием премьера, министров. Тем более было озвучено, что их могут согласовать к концу года, — указывает эксперт.



