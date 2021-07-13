Валерий Цепкало: Где эти деньги?

Валерий Цепкало, которого власти заблокировали при выдвижении претендентов на участие в президентских выборах и который вынужден был уехать в Латвию, предложил всем представителям белорусской оппозиции и диаспор подписать коллективное письмо к главам европейских государств и ряду американских политиков с просьбой пояснить, куда конкретно идут миллионы евро, выделенных белорусскому демократическому движению.





«Потому что никто из тех, кого я знаю, их не получил», – говорит Цепкало.





А еще экс-глава ПВТ обвинил драматурга и создателя Белорусского свободного театра Николая Халезина в получении полутора миллиона долларов в год в виде грантов, а также немалых сумм в виде «пожертвований» от белорусских бизнесменов за то, чтобы их не включали в так называемые санкционные списки.





Вот лишь некоторые высказывания Валерия Цепкало.





В очередном стриме на YouTube-канале Цепкало отвечал на такой вопрос: «В последнее время в соцсетях Николаем Халезиным распространяется информация, что вы, Анжелика Агурбаш, Дмитрий Болкунец являетесь правой рукой Кремля. Эту информацию странно читать, принимая во внимание, что вы находитесь в федеральном розыске в России. Для чего такие люди, как Халезин, это делают, если цель у всех одна – избавиться от диктатуры в Беларуси?»





– Не думаю, что у них цель избавиться от диктатуры в Беларуси, – сказал Цепкало, отвечая на этот вопрос. – Я не знал, кто такой Халезин, увидел его пару недель назад, послушал, какую чушь он несет. Он всех называет агентами Кремля и ФСБ. Делается это для того, чтобы говорить Западу, что он является основным борцом, который определяет, как надо бороться против России.





Думаю, он заинтересован в том, чтобы Лукашенко находился у власти. Такие люди вносят раскол в общедемократическое движение. Они подсели на гранты, он получает гранты – около миллиона фунтов стерлингов (это около полутора миллиона долларов в год в виде грантов). Он живет в Великобритании около 15 лет, дочка там школу окончила, в университет собирается…





Кому сегодня выгодно пребывание Лукашенко у власти? Вот таким Халезиным. А теперь представьте, что мы убираем Лукашенко, и Халезину с его труппой (сколько там – пять или шесть человек, так называемый альтернативный театр) скажут: друг, закончились денежки, теперь езжай в Беларусь, делай постановки, зарабатывай, конкурируй с другими театрами там. Всё, лафа закончилась! Зачем ему это надо? Он живет в Лондоне, и ему там хорошо. Его задача – внести раскол в общедемократическое движение.





Люди искренне борются с режимом, и Агурбаш, и Болкунец, и, если они в этот момент оказались в России, это значит, что они являются российским проектом? Люди искренне и бесплатно ненавидят этот режим.





Я считаю, каждый белорус имеет право знать, как используются средства, которые якобы выделяет Запад. Сейчас это происходит абсолютно непрозрачно. Я знаю, что команда Виктора Бабарико, собравшая больше 400 тысяч подписей в его поддержку, не получила ничего. Моя команда, собравшая 230 тысяч подписей за мое выдвижение в качестве кандидата в президенты, не получила ничего.





Я знаю, что команда Светланы не получила ничего из этой помощи. А такие Халезины получают по миллиону долларов.





И они не хотят прозрачности и транспарентности в этом вопросе.





Он вносит в санкционные списки фамилии из числа бизнесменов. Он не вносит туда Караева и Караника, что с них толку? Он вносит в списки бизнесменов, никакие для этого не выработав критерии. Он позиционирует себя как человека, который может внести в список бизнесмена, который якобы финансирует режим, и из этого же списка другого такого человека исключить – в его фонде есть такие альтернативные пожертвования.





Мне в почту поступило два сообщения, в соответствии с которыми белорусские бизнесмены платили ему деньги и готовы дать показания в английской прокуратуре на условиях анонимности и непривлечения их к ответственности. Мы сейчас эту информацию проверяем и обязательно пошлем запрос в прокуратуру Великобритании. Это называется шантаж…





Сейчас в Англии ввели санкции в отношении одного бизнесмена, а потом его исключили из списка…





Мы не должны закрывать глаза на факты коррупции, если она происходит в нашем ближайшем окружении.





Мы подготовили письмо на имя Байдена, Меркель, Макрона, Бориса Джонсона, руководителей всех скандинавских стран, которые заявляют, что помогают белорусскому демократическому движению. Не знаю, кто получил деньги. Но все, кого я знаю, – никто не получил.





Великобритания, Германия заявляли о десятках миллионов долларов, выделенных на помощь белорусскому демократическому движению. Где эти деньги? Всё белорусское демократическое движение должно выступить с письмом, создать орган, куда войдут представители всех демократических сил, политических партий, белорусских диаспор, с тем чтобы деньги были использованы не подковерно, а чтобы каждый знал, как они распределяются.





***





Заявление Валерия Цепкало вызвало немалый резонанс.





Сам Николай Халезин в своем телеграм-канале дал ссылку на скандальную видеозапись выступления Цепкало и пообещал, что чуть позже более подробно ответит на некоторые пассажи.





«Ни одного слова правды даже по реальной фактуре, которая есть в открытых источниках, – сказал Халезин в ответ на слова Цепкало. – Он даже не удосужился разобраться в том, что никто (включая Светлану Тихановскую) не в состоянии единолично включить или исключить кого-то из санкционных списков.





Каждый человек может декларировать свой ориентир в политике, свои приоритеты, свой взгляд на политический спектр. Цепкало неоднократно декларировал свои пророссийские взгляды, и это его выбор – он не плох и не хорош, он просто такой».





Слова Халезина пока не проясняют суть конфликта. Но разгоревшийся скандал, надеемся, не утихнет, пока не прояснится истинная ситуация. Настоящая демократия не предполагает нечестных игр. С чьей бы стороны это ни исходило...