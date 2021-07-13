+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко

В Санкт-Петербурге начались переговоры Лукашенко и Путина

Перед ними пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что темы следующие:

"Российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, обмен мнениями по международным делам, обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Беларуси, меры по противодействию этому", - передает телеграмм канал Пул N3”

На вопрос «почему не анонсировалась встреча Путина с Лукашенко?» Песков ответил: "Она не срочная, несколько недель назад по ней была достигнута договоренность в одном из телефонных разговоров. Мы, естественно, придаем большое значение каждой встрече, но президенты общаются часто, не сделали специального анонса".
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]