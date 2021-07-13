Предъявлены обвинения волонтерам "Страны для жизни"
Правозащитникам стало известно, в чем обвиняют задержанных 9 июля волонтеров фонда "Страна для жизни". Напомним, в пятницу во время "широкомасштабной операции КГБ по зачистке от радикально настроенных лиц" задержали трех волонтеров фонда:
37-летнюю Марину Дубровскую;
41-летнего Антона Сташевского;
46-летнюю Юлию Сырых.
Также вместе с ними была задержана 44-летняя волонтерка Татьяна Островская.
12 июля им всем предъявили обвинения по ст. 361-2 Уголовного кодекса (финансирование деятельности экстремистского формирования). По этой статье волонтерам грозит до шести лет лишения свободы.
Всех четырех задержанных по "делу фонда СДЖ " поместили под стражу пока на два месяца в СИЗО-1 на Володарского.
12:36 13/07/2021
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