Предъявлены обвинения волонтерам "Страны для жизни"

37-летнюю Марину Дубровскую;

41-летнего Антона Сташевского;

46-летнюю Юлию Сырых.





Также вместе с ними была задержана 44-летняя волонтерка Татьяна Островская.





12 июля им всем предъявили обвинения по ст. 361-2 Уголовного кодекса (финансирование деятельности экстремистского формирования). По этой статье волонтерам грозит до шести лет лишения свободы.





Всех четырех задержанных по "делу фонда СДЖ " поместили под стражу пока на два месяца в СИЗО-1 на Володарского.