"Пользуются благосклонностью госчиновников"

Литва установила причастных к организации потока нелегальных мигрантов через Беларусь. Об этом, как сообщает LRT, заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.





— Мы определили как организаторов, так и исполнителей, а также участвующие в этом компании, учреждения и организации, — заявил Арвидас Анушаускас.





По его словам «эти люди пользуются благосклонностью государственных чиновников для проведения этой кампании (по организации нелегальной миграции. — Прим. Zerkalo)».





Анушаускас также рассказал, что задержанные подтверждают, что их инструктируют, как правильно переходить границу.





— Они сами свидетельствуют о том, что люди в камуфляжной форме дают им инструкции, говорят им, как уничтожать документы, как проводят опросы, какие ответы давать.





Министр добавил, что включение причастных к организации потока нелегальных мигрантов лиц и организаций в санкционный список ЕС — «вопрос времени».





Между тем пограничная служба Литвы сообщает, что за минувшие сутки за незаконное пересечение границы задержали 56 человек. Всего же с начала года задержаны 1716 человек, что в 20 раз больше, чем в 2020 году.