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Кубинские власти на фоне протестов заблокировали соцсети

В стране ограничена работа Facebook, WhatsApp и Telegram


Кубинские власти заблокировали сайты социальных сетей в явной попытке остановить обмен информацией между страной и внешним миром и внутри страны.

Блокировка произошла после того, как кубинцы, столкнувшиеся с самым тяжелым экономическим кризисом за несколько десятилетий, вышли на улицы на минувших выходных.

Ограничение доступа в Интернет стало испытанным методом подавления инакомыслия, который применяют авторитарные режимы по всему миру.

В понедельник кубинские власти заблокировали Facebook, WhatsApp и Telegram в попытке помешать обмену информацией в социальных сетях.

Но подобные отключения, как правило, имеют ограниченную продолжительность, отчасти из-за того, что они затрагивают более широкие слои населения, чем раньше.
Источник: golosameriki.com
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