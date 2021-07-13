Кубинские власти на фоне протестов заблокировали соцсети





Кубинские власти заблокировали сайты социальных сетей в явной попытке остановить обмен информацией между страной и внешним миром и внутри страны.





Блокировка произошла после того, как кубинцы, столкнувшиеся с самым тяжелым экономическим кризисом за несколько десятилетий, вышли на улицы на минувших выходных.





Ограничение доступа в Интернет стало испытанным методом подавления инакомыслия, который применяют авторитарные режимы по всему миру.





В понедельник кубинские власти заблокировали Facebook, WhatsApp и Telegram в попытке помешать обмену информацией в социальных сетях.





Но подобные отключения, как правило, имеют ограниченную продолжительность, отчасти из-за того, что они затрагивают более широкие слои населения, чем раньше.