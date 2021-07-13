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Лукашенко опять летит к Путину

Александр Лукашенко 13 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Санкт-Петербурге состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику. Данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов", -- говорится в сообщении.

На самом деле все не так обычно, как подается. Как правло, визиты и встречи лидеров государств готовятся и анонсируются, Во-вторых, Путин и Лукашенко встречались совсем недавно. В-третьих, на этот раз аэропорт вылета - Болбасово в Витебской области, что может свидетельствовать о срочности визита. 
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