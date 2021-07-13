Об этом сообщило агентство BNS, которому министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал итоги обсуждения проблем миграции на встрече глав МИД стран - членов ЕС, пишет politring.com





«Коллегам мы предложили три варианта мер: ввести пятый пакет, который бы касался лиц и предприятий, расширить секторальные санкции или применить санкции к конкретным компаниям, которые занимаются организацией переброски нелегальных мигрантов», - сказал Ландсбергис.





По его словам, проблемы Литвы в ЕС понимают и разделяют обеспокоенность в связи с напряженной ситуацией.





«За столом звучали голоса солидарности - от Севера до Юга. Партнеры слышат и поддерживают нас», - сказал он.





К слову, с начала года в Литве задержали 1 676 нелегальных мигрантов из стран Азии, попавших в республику с территории Беларуси.





Напомним, что ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что из-за наплыва нелегальных мигрантов страна готова построить стену на границе с Беларусью.





9-го июля Литва начала строить стену на границе с Беларусью.

Сегодня стало известно о том, что Государственный совет обороны Литвы решил направить на границу с Беларусью еще больше войск для противодействия потоку нелегальных мигрантов, резко усилившемуся в текущем году. Европейское пограничное агентство Frontex приступило к срочной операции на литовско-белорусской границе из-за резко возросшего потока нелегальных мигрантов в Литве.