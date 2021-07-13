+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Олег Гайдукевич раскрыл подробности нападения на свой дом: «Только у кота обгорел нос»

По словам депутата и председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича, ночью в воскресенье на его дом напали неизвестные.

Вот какие подробности о случившемся сообщил политик:
 
— Звезды так сложились, что никто не пострадал, − успокаивает Олег Гайдукевич. – Только у кота обгорел нос. Следователи в воскресенье осматривали место происшествия. Мы нашли три бутылки с коктейлем Молотова. Две не сработали, одна выгорела полностью. Повезло, что в том месте, где последствий не случилось. А ведь мой дом обшит сайдингом, из-за чего вспыхнуть и сгореть мог не только он, но и соседние постройки, — рассказал Олег Гайдукевич, пишет blizko.by
Гайдукевич связывает нападение на жилище с тем, что в последние месяцы критикует представителей оппозиции:
 
— Понятно, что в последний месяц − после того, как я раскритиковал Латушко и всех этих беглых ребят из-за границы, − число угроз возросло. К ним я привык и никогда не обращал на них сильного внимания. В деревне живу давно, меня там знают все, секрета в том, где находится мой дом, нет. 
 
Да, после всего, что происходило в стране в последнее время, это покушение не является для меня чем-то удивительным. Но я все же считаю диким, что кто-то смеет лезть ночью в дом, где живут дети… Ладно, если кому-то не нравятся мои политические взгляды, но причем здесь семья? К счастью, дети не пострадали даже психологически. Младший ребенок и вовсе переводит все в шутку.
 
Сам я, конечно, переживаю. Потому что понимаю больше. Для меня понятие безопасности семьи всегда было самым главным. Где вероятность, что подобное не повторится, — цитирует его sb.by.
 
По словам Олега Гайдукевича, несмотря на случившегося он не будет обзаводится личной охраной.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]