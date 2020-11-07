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Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал депутат Палаты представителей второго созыва, председатель незарегистрированной Партии свободы и прогресса Владимир Новосяд.





По его словам, проект «Народной Конституции», который предлагает Офис Тихановской, по сути, является мерой вынужденной.

«Никакого реального рычага власти у Офиса Тихановской внутри страны нет. Поэтому им остаётся сконцентрироваться и работать на удаленке. Это касается как международных контактов – проведение конференций, симпозиумов, так и работы над новым проектом», - пояснил он.





По мнению Новосяда, избранная Офисом Тихановской тактика преследует цель - тянуть время до лучших времён. Однако, акцентирует внимание политик, это вовсе не стратегия оппозиционеров, находящихся за рубежом.





«Обозначенный офисом Светланы Тихановской график работ, ориентировочные даты не имеют значения для окончания работы. Календарный план работ, процедура и перспектива этого документа в Беларуси - в руках официальных властей», - пояснил он.





Говоря о проекте новой Конституции, которая разрабатывается Конституционной комиссией, Новосяд высказал предположение о том, что важное место в ней будут занимать вопросы интеграции в Союзное государство Беларуси и России.





«Будущий референдум по Конституции нужно будет увязывать не только с перспективой самой Беларуси, но непосредственно с интеграционными процессами в рамках Союзного государства», - констатировал он.





Напомним, ранее стало известно о том, что Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон, и уже 21-го июля на итоговом заседании члены комиссии планируют рассмотреть в целом юридически оформленные предложения по изменению Конституцию. В минувший четверг также прошло обсуждение представителями белорусской оппозиции, которые находятся за рубежом, проекта «Народной Конституции».



