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Еврокомиссар Йоханссон пояснила свое высказывание о визах для белорусов

Если ЕС и примет решение об ограничении визового режима с Беларусью, то на рядовых граждан это никак не повлияет, пояснила вечером в Twitter еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.



Она подтвердила мысль, которую озвучила во время выступления на заседании комитета Европарламента по иностранным делам: Евросоюз готов обсуждать новые меры воздействия на режим в Беларуси, в том числе пересмотреть условия получения виз.

Однако "это не повлияет на жителей Беларуси, которые и дальше будут получать выгоду от соглашения, включая низкие визовые сборы", — сказала Йоханссон.

Ранее со ссылкой на еврокомиссара появились сообщения, что ЕС может приостановить выдачу виз в Беларуси из-за ситуации с мигрантами на белорусско-литовской границе.  На заседании комитета Европарламента Йоханссон высказала предположение, что "белорусские власти способствуют нелегальной миграции в ответ на ограничительные меры ЕС, а также за ту поддержку, которую Литва оказывает белорусскому гражданскому обществу". По ее словам, "мигранты прибывают коммерческими рейсами в Минск из Стамбула и Багдада — таких рейсов по нескольку в день, — а затем доставляются к литовской границе". Более того, по данным Йоханссон, известно, сколько платят мигранты за помощь в доставке их в Литву —  15 тысяч евро. Подробности выступления Йохнасон приводит БелаПАН.

Еврокомиссар охарактеризовала ситуацию как очень серьезную и призвала продемонстрировать солидарность с Литвой.  Как человек ответственный за визовую политику, она заявила, что "готова рассмотреть возможность принятия мер по приостановке визового режима с Беларусью в этой ситуации".  На эту инициативу отреагировала Светлана Тихановская. Она назвала "визовое" предложение недальновидным. А позднее заявила, что представители ее штаба связались с Еврокомиссией и выяснили, что информация об инициативе приостановить выдачу виз белорусам не подтвердилась.

Ситуация с мигрантами на белорусско-литовской границе существенно ухудшилась в последние месяцы. С начала года на этом участке в Литве были задержаны более 1600 нелегальных мигрантов. Это более чем в 20 раз больше, чем за весь 2020 год (81). Около половины задержанных — граждане Ирака.

Правительство Литвы объявило чрезвычайное положение, на границе начали строить заграждение из колючей проволоки. Одновременно было принято решение о строительстве забора.
Еврорадио
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