



На прошлой неделе полиция Гаити арестовала двух граждан США, Джозефа Винсента и Джеймса Солейджеса. Третьего, Кристиана Эмманюэля Санона, арестовали накануне, полиция Гаити вменяет ему сотрудничество с заказчиками операции.

Источник Reuters, близкий к расследованию, сообщил, что Винсент и Солейджес заявили, что были переводчиками колумбийского подразделения коммандос, у которых якобы был ордер на арест.





На сайте благотворительной организации, которой руководил Джеймс Солейджес, было указано, что тот был сертифицированным дипломатическим агентом посольства Канады в Гаити, однако позднее информацию убрали с сайта, отмечает Reuters.

Напомним, власти Гаити попросили Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры страны.





Позже министр по делам голосования и межпартийных отношений республики Матиас Пьер заявил, что запрос Гаити к Соединенным Штатам о направлении сил касается ограниченного числа военных, примерно 500 человек.

По словам премьера страны, Моиза пытали перед убийством.



