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Reuters: Подозреваемый в убийстве президента Гаити был связан с правоохранителями США

Один из двух граждан США, подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, был ранее связан с одним из американских правоохранительных органов. Их арестовали на прошлой неделе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе полиция Гаити арестовала двух граждан США, Джозефа Винсента и Джеймса Солейджеса. Третьего, Кристиана Эмманюэля Санона, арестовали накануне, полиция Гаити вменяет ему сотрудничество с заказчиками операции.
Источник Reuters, близкий к расследованию, сообщил, что Винсент и Солейджес заявили, что были переводчиками колумбийского подразделения коммандос, у которых якобы был ордер на арест.

На сайте благотворительной организации, которой руководил Джеймс Солейджес, было указано, что тот был сертифицированным дипломатическим агентом посольства Канады в Гаити, однако позднее информацию убрали с сайта, отмечает Reuters.
Напомним, власти Гаити попросили Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры страны.

Позже министр по делам голосования и межпартийных отношений республики Матиас Пьер заявил, что запрос Гаити к Соединенным Штатам о направлении сил касается ограниченного числа военных, примерно 500 человек.
По словам премьера страны, Моиза пытали перед убийством.
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