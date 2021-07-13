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Владимир Макей: "у нас правительство от сохи, а не из палаты лордов". И не возразишь!

Глава МИД Владимир Макей рассказал, по какому принципу в Беларуси назначают чиновников.

фото: fishki.net


По словам министра, в Беларуси правительство от сохи, а не из палаты лордов.
Об этом Макей заявил в интервью RT, которое вышло в эфир 12 июля.

Он также отметил, что в Беларуси чиновников не назначают по личным либо политическим предпочтениям.

У нас, можно сказать, правительство от сохи, нежели из палаты лордов,


 – заявил Макей.
belnovosti.by
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