+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Хороводное дело: 29 лет на восемь человек — очередные приговоры в Бресте

В Бресте вынесены приговоры четвёртой партии обвиняемых по "делу о массовых беспорядках", пишут правозащитники "Весны".


Во время суда в Бресте / t.me/viasna_brest

В Бресте вынесены приговоры четвёртой партии обвиняемых по "делу о массовых беспорядках", пишут правозащитники "Весны".

Судья Шурин назначил восьми подсудимым на всех 29 лет колонии.

Герасимук Святослав — 4 года и 6 месяцев колонии усиленного режима;

Збаранский Давид — 3 года колонии общего режима;

Мельничук Валерий — 4 года и 6 месяцев колонии усиленного режима;

Сирадзе Марек — 4 года колонии усиленного режима;

Тарасовец Андрей — 3 года колонии общего режима;

Трофимук Вячеслав — 4 года колонии усиленного режима.

Несовершеннолетние Патейчук Иван, Имховик Максим — по 3 года воспитательной колонии (их взяли под стражу в зале суда).

В отдельное производство вынесли дело Марка Антонова, Евгения Пекача и Александра Тимофеева — вследствие их болезни. Олег Юров, который до суда не был взят под стражу, объявлен в розыск.

Брестские суды по "хороводному делу" — самые многочисленные в стране. За события сентября 2020 года, когда протестующие перекрыли проезжую часть в центре города, водили хороводы и пели песни, судят несколько десятков человек. Их разогнали с использованием водомёта.
euroradio.fm 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]