+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Беларуси очередные 10 Telegram-каналов признаны экстремистскими

По ходатайству органов прокуратуры еще десять telegram-каналов и чатов признаны экстремистскими, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

"На основании закона "О противодействии экстремизму" органами прокуратуры подготовлены и направлены в суды заявления о признании информационной продукции чатов и каналов мессенджера "Телеграм" "Гродно для Жизни new", "Hrodna.life", "Ошмяны для жизни Чат", "Ивье для жизни",  "Октябрьский рн Минск СДЖ/БНР", "Октябрьский 97%", "Ангарская для жизни", "Чижовка для Жизни", "Заводской 97%", "Минск 97%" экстремистскими материалами", - говорится в сообщении. Его цитирует afn.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]