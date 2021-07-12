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Шейман не ушел далеко

Он продолжает работать спецпосланником Лукашенко.


Давний соратник Лукашенко покинул пост управляющего делами президента, но не ушел из власти.

В середине июня Александр Лукашенко подписал указ об освобождении 63-летнего Виктора Шеймана от должности Управделами президента. Накануне правитель лично встретился с ним и отметил:

– Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни… Я понимаю, что и семья, и дети, и много-много еще вопросов.

Слухи называли разные причины отставки «серого кардинала» белорусской политики (достаточно сказать, что нынешний премьер-министр Роман Головченко много лет работал в его команде): в том числе состояние здоровья. Но, видимо, это не так.

Оказывается, уже после отставки с поста управляющего делами Виктор Шейман в начале июля встретился в далекой Гаване с премьер-министром Кубы Мануэлем Маррео Крусом. Сделать это ему не помешали ни расстояние, ни пандемия коронавируса.

Шейман был назван «спецпредставителем президента Беларуси», с которым кубинский премьер обменялся мнениями о расширении экономических отношений между двумя странами.

Это доказывает, что сказанные в июне слова Лукашенко вовсе не были случайными:

– Очень бы попросил не уходить далеко (и вообще не отходить от государства) и подставить плечо там, где это нужно будет. Как ты всегда это делал. Пока бы очень попросил взять на себя, как всегда было, Кубу, Венесуэлу и те «хвосты» в Африке, пока ты не передал правительству. Прошу это оставить за собой, пока я не определю, кто будет дальше этим заниматься.

Шейман действительно «далеко не ушел». Правда, что касается Кубы, вряд ли он может чем-то помочь.

Товарооборот двух стран очень мал (меньше 20 млн долларов). Кризис на Кубе только усугубляются: в эти дни в Гаване и других городах вспыхнули антиправительственные протесты – последний раз такое было 30 лет назад, пишет Салiдарнасць.
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