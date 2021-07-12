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В зале заседаний парламента Грузии произошли драки

В понедельник, 12 июля, в Тбилиси журналисты и оппозиционеры прорвались в зал заседания парламента, требуя встречи с депутатами. Возникли потасовки и массовые драки, сообщает "Sputnik Грузия".



Несколько потасовок произошли после того, пишет Гордон, как основатель оппозиционного телеканала "Пирвели" Вато Церетели решил войти в зал заседания.



 

Место спикера парламента заняли представители оппозиции и вывесили на трибуне флаги Грузии и Евросоюза. С трибуны они требуют отставки правительства.



 
 Парламентские приставы пытаются вывести часть оппозиции из зала. Пленарное заседание парламента сорвано.

Контекст:

5 июля в столице Грузии в ходе беспорядков с участием противников шествия ЛГБТ-сообщества пострадало более 50 журналистов, марш отменили.

По делу о беспорядках противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси обвинения предъявлены 16 лицам. Грузинские правоохранители задержали 20 участников беспорядков, потерпевшими признаны 36 человек, в том числе 30 сотрудников СМИ.

11 июля в Тбилиси скончался в своей квартире оператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, избитый 5 июля. Родные оператора заявили, что у него не было проблем со здоровьем до избиения. После смерти Лашкарава общественность начала требовать отставки правительства Грузии.
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