Светлана Тихановская / t.me/tsikhanouskaya​





"Моя команда сегодня связалась с Еврокомиссией, и информация об инициативе приостановить выдачу виз белорусам не подтвердилась.





Мы находимся в постоянном контакте с международными партнёрами, и они знают нашу позицию: изоляцию нужно усиливать в отношении режима, а народу Беларуси — помогать. Людям нужны программы поддержки, реабилитации и упрощения в получении виз, поскольку все двери, закрывающие режим, мы, белорусы, сейчас стараемся открыть", — передаёт слова политика её пресс-служба.



