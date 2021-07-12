Тихановская: Еврокомиссия не планирует прекращать выдачу виз белорусам
Еврокомиссия не планирует отказывать белорусам в выдаче шенгенских виз. Об этом заявила Светлана Тихановская.
Светлана Тихановская / t.me/tsikhanouskaya
"Моя команда сегодня связалась с Еврокомиссией, и информация об инициативе приостановить выдачу виз белорусам не подтвердилась.
Мы находимся в постоянном контакте с международными партнёрами, и они знают нашу позицию: изоляцию нужно усиливать в отношении режима, а народу Беларуси — помогать. Людям нужны программы поддержки, реабилитации и упрощения в получении виз, поскольку все двери, закрывающие режим, мы, белорусы, сейчас стараемся открыть", — передаёт слова политика её пресс-служба.
Ранее стало известно, передает Еврорадио, что о возможности визовых санкций заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. По её словам, таким мог бы быть ответ ЕС на то, что через Беларусь выросли потоки нелегальных мигрантов.
19:34 12/07/2021
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