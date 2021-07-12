Беларусь готова к переговорам с Западом - Макей
Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что белорусская сторона готова к диалогу с Западом, но пока не слышит там здравого голоса.
Источник фото: rg.ru
Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью RT.
«Мы заинтересованы в том, чтобы любые конфликты разрешались путем спокойного, нормального, как сейчас модно говорить, инклюзивного диалога. Это касается и внутриполитической ситуации, это касается и нашей готовности к диалогу на внешнем контуре. Мы и сейчас готовы садиться за стол переговоров с любым нашим партнером, которые изъявят желание на сей счет, но, к сожалению, пока мы не слышим ни одного здравого голоса в хоре коллективного Запада», - отметил он.
По словам министра, пишет Политринг, Беларусь никогда не была и не собирается быть источником напряженности.
«Мы всегда говорили, что мы заинтересованы в диалоге. Мы всегда лишь отвечали на те рестриктивные меры, которые наши партнеры приняли по отношению к Беларуси», - подчеркнул Макей.
Он отметил, что Минск готов «обсуждать конкретные направления взаимодействия, если со стороны партнеров будет искренняя откровенность к такого рода диалогу».
Макей указал также на то, что на этом фоне для Минска остается «самым главным экономика».
«Мы считаем, что принцип многовекторности сохраняет свою актуальность даже в сегодняшнее непростое время, когда у нас есть ряд трудностей в организации нашего взаимодействия со странами так называемого коллективного Запада», - сказал министр.
Министр пояснил, что понятие многовекторности не означает, что Беларусь собирается «от кого-то уходить и к кому-то приходить».
«Мы хотим иметь сбалансированные отношения со всеми. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что есть государства, партнеры, с которыми мы просто обязаны иметь более тесные отношения, например, Россия», - резюмировал Макей.
19:01 12/07/2021
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