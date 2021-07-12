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Генпрокурор: у Минска очень много вопросов к экс-президенту Литвы Валдасу Адамкусу по делу о геноциде белорусов в годы ВОВ

У официального Минска "очень много вопросов" к экс-президенту Литвы Валдасу Адамкусу по возбужденному в Беларуси уголовному делу о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны, заявил генеральный прокурор Андрей Швед в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.



"У нас есть список карательных батальонов СС, в том числе литовских. Это около тысячи человек, среди них фигурируют известные фамилии, в том  числе Адамкус", - сказал Швед.

"Мы направили поручение об оказании правовой помощи. Есть соответствующий договор, в его рамках литовские коллеги приняли на себя обязательство (оказывать такую помощь – Смартпресс)", - напомнил генпрокурор.

По словам Шведа, пишет Смартпресс, в этом поручении "сформулировано очень много вопросов к гражданину Адамкусу". "Дальше мы ждем реакции литовской стороны, как они себя поведут", - добавил он.

Швед сообщил, что среди этих вопросов для него три главных: "Присягал ли он (Адамкус – Смартпресс) на верность фашистскому рейху. Второе - вступал ли добровольно в ряды карательного литовского батальона СС. И каков характер взаимоотношений с "минским мясником" и его конкретная роль в определенных карательных операциях".

В начале июня в Генпрокуратуре сообщали,  что направили поручение в Литву об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения республики в годы Второй мировой войны. Белорусская сторона хочет, в частности, выяснить причастность к нему экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса.

Поручение сделано на основании договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года.

 
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