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Норвегия присоединилась к секторальным санкциям против беларуского режима

Норвегия присоединилась к секторальным санкциям против беларусского режима


Об этом сообщает МИД Норвегии со ссылкой на слова главы МИД Ине Эриксен Серейде.

«Эти секторальные санкции демонстрируют решимость Норвегии и её ближайших европейских партнеров решительно реагировать на серьезные нарушения прав человека в Беларуси. Вместо того, чтобы проводить свою неудачную политику, режим должен освободить всех политических заключенных и начать диалог с демократическими силами», – заявила глава МИД.

Напомним, ранее Норвегия также присоединилась и к 4-му пакету санкций против режима в Беларуси.
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