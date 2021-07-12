



Об этом сообщает МИД Норвегии со ссылкой на слова главы МИД Ине Эриксен Серейде.





«Эти секторальные санкции демонстрируют решимость Норвегии и её ближайших европейских партнеров решительно реагировать на серьезные нарушения прав человека в Беларуси. Вместо того, чтобы проводить свою неудачную политику, режим должен освободить всех политических заключенных и начать диалог с демократическими силами», – заявила глава МИД.





Напомним, ранее Норвегия также присоединилась и к 4-му пакету санкций против режима в Беларуси.