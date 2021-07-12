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Правозащитники признали арестованных сотрудников "Нашей Нивы" политзаключенными

Правозащитники признали четырех сотрудников "Нашей Нивы" политическими заключенными, сообщает БАЖ

Правозащитники признали арестованных сотрудников "Нашей Нивы" политзаключенными


Правозащитники требуют:

* немедленного освобождения Егора Мартиновича, Андрея Скурко, Ольги Ракович, Андрея Дынько из-под стражи;

* отказаться от использования методов уголовного преследования как инструмента давления на свободу выражения мнения;

* немедленного прекращения репрессий, а также освобождения всех политических заключенных.

Таким образом в Беларуси уже 549 политзаключенных, в том числе около 40 журналистов
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