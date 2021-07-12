Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев





Статья опубликована на сайте Кремля на укаинском языке.





В ходе последней прямой линии с гражданами Путин пообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу.





Он подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым, а также выразил надежду на то, что с его статьей ознакомятся граждане в обоих странах.