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Европейская погранслужба начинает срочную операцию на границе Литвы с Беларусью

Европейское пограничное агентство (Frontex) начинает срочную операцию по помощи в Литве из-за роста числа мигрантов на границе с Беларусью.

Об этом сообщается на сайте агентства.

— Мы усилим нашу помощь и отправим дополнительных пограничников, патрульные машины и специальных офицеров для проведения собеседований с мигрантами для сбора информации о вовлеченных преступных сетях, — заявил исполнительный директор Frontex Фабрис Леггери.

По последним данным, за этот год на белорусско-литовской границе задержаны 1676 нелегальных мигрантов. Это более чем в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в понедельник в Брюсселе, что Европейский союз должен рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций в отношении Беларуси, которая «использует беженцев как политическое оружие».

— Мы должны направить очень четкий сигнал, как сейчас Лукашенко, так и другим диктаторам.<…> Санкции должны быть очень четкими, быстрыми, и, по моему мнению, это самый правильный ответ, — цитирует Ландсбергиса Reuters.
Источник: Zerkalo.io
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