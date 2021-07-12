Об этом сообщается на сайте агентства.





— Мы усилим нашу помощь и отправим дополнительных пограничников, патрульные машины и специальных офицеров для проведения собеседований с мигрантами для сбора информации о вовлеченных преступных сетях, — заявил исполнительный директор Frontex Фабрис Леггери.





По последним данным, за этот год на белорусско-литовской границе задержаны 1676 нелегальных мигрантов. Это более чем в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.





Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в понедельник в Брюсселе, что Европейский союз должен рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций в отношении Беларуси, которая «использует беженцев как политическое оружие».





— Мы должны направить очень четкий сигнал, как сейчас Лукашенко, так и другим диктаторам.<…> Санкции должны быть очень четкими, быстрыми, и, по моему мнению, это самый правильный ответ, — цитирует Ландсбергиса Reuters.



