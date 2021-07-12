+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

ЕС может рассмотреть приостановку выдачи виз гражданам Беларуси

Коснется это только чиновников или всех граждан, пока неясно.

ЕС может рассмотреть приостановку выдачи виз гражданам Беларуси
Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон допустила рассмотрение вопроса о приостановке выдачи виз гражданам Беларуси. Об этом она сказала на внеочередном совместном заседании комитетов Европейского парламента по иностранным делам и гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, посвященному наплыву мигрантов на беларусско-литовской границе.

Йоханссон отметила, что миграционный поток со стороны Беларуси в Литву вырос в 22 раза. По ее словам, основу потока составляют граждане Ирака. Йохансон упомянула беларусские протесты после президентских выборов, неприемлемое насилие в отношении демонстрантов. 

Еврокомиссар отметила ухудшение ситуации после посадки рейса Ryanair. Она обвинила беларусские власти в упрощении передвижения для мигрантов, которые затем направляются в Литву, и связала эти действия с тем, что Вильнюс продолжает поддерживать гражданское общество Беларуси. 

Йоханссон также упомянула заявления беларусского МИДа о приостановке соглашения о реадмиссии.

«Ситуация серьезная. Мы должны продемонстрировать солидарность с Литвой», — сказала она.

Еврокомиссар также проинформировала о действиях Frontex по оказанию помощи пограничным службам Литвы, планах по выделению Вильнюсу финансовой помощи и других мерах поддержки. Она также высказалась за рассмотрение всех возможных инструментов, применимых в этой ситуации.

«Я также отвечаю за визовую политику и могу сказать, что готова рассмотреть меры по приостановке визового режима Беларуси в этой ситуации. Мы, конечно, должны сохранить контакт с простыми людьми Беларуси, но этот вопрос можно рассмотреть», — сказала она.

«Мы должны быть готовы использовать все доступные нам инструменты. Мигранты не должны быть политическим инструментом. Литва должна получить достаточную поддержку от Евросоюза», — добавила она.

Надо отметить, что ранее сообщалось о нежелании Евросоюза приостанавливать действие соглашения об упрощении визового режима с Беларусью даже после соответствующих шагов Беларуси в отношении соглашения о реадмиссии.

Позднее об этом заявила и представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

«Решение приостановить действие соглашения о реадмиссии не предусматривает автоматической приостановки действия соглашения об упрощении визового режима», — сказала она Массрали.
Источник: reform.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]