Мнение: То, что происходит сегодня в Беларуси, объяснить тяжело

"Все тоталитаризмы одинаковы, но если еще можно объяснить примитивность сознания обществ средних веков, попытаться объяснить тоталитаризмы 20 века, то, что происходит сегодня в Беларуси в 21 веке (в смысле примитивизации сознания), объяснить тяжело.



