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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Мнение: То, что происходит сегодня в Беларуси, объяснить тяжело

Доктор политологии Павел Усов – о действиях властей.

"Все тоталитаризмы одинаковы, но если еще можно объяснить примитивность сознания обществ средних веков, попытаться объяснить тоталитаризмы 20 века, то, что происходит сегодня в Беларуси в 21 веке (в смысле примитивизации сознания), объяснить тяжело.

Тяжело в том плане, что в эпоху интенсивного обмена и потребления информации сохранение архаического, демонического сознания требует огромных усилий, прежде всего, от самого индивид. Усилий, направленных на то, чтобы не развиваться", – констатирует Павел Усов.
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