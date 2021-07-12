– Что вы думаете по поводу последней атаки на независимые СМИ и журналистов? Силовики провели обыски в ряде региональных медиа, но их сотрудников оставили на свободе, а вот четыре человека из руководства «Нашай Нівы» оказались за решеткой.





– Предпринята попытка зачистить информационное пространство – причем очень жестко и глубоко. Понятно, что обыски – это только вершина айсберга. Много людей, связанных со СМИ, аналитической и интеллектуальной сферами, уезжают из страны.





По отношению к «Нашай Ніве» предпринята демонстративная атака при том, что серьезных оснований для задержаний ее сотрудников не представлено и, скорее всего, их и нет.





Помимо желания остановить работу «Нашай Нівы» как важного информационного ресурса просматривается попытка посеять страх внутри всего медийного сообщества. Есть желание если не подвергнуть его представителей уголовному или административному преследованию, то хотя бы подвигнуть к вынужденной эмиграции.





Наверное, во власти есть надежда, что это позволит окончательно ослабить независимые СМИ и постепенно получить контроль над информационным полем, над информацией, которую потребляет большинство населения Беларуси.





Удастся это или нет – пока прогнозировать сложно, мы еще находимся в процессе жесткой «зачистки», как это прямо называют представители власти.





– Пойдут ли силовики в другие независимые СМИ? Почему в основном пока затронули медиа в регионах?





– Наверное, будут идти и в другие СМИ. Вопрос во времени (сейчас или потом) и в форме (возможно, это уже будут не показательные карательные акции, а психологическое и экономическое давление, принуждение к эмиграции).





В региональные медиа пошли, чтобы продемонстрировать тотальность процесса по зачистке, а с другой стороны это было в какой-то степени проще. Логично провести зачистку самых главных СМИ (TUT.BY, «Наша Ніва»), затем крупных региональных, а уже после зачищать оставшееся в Минске – там информационное поле довольно разнообразное.





– Зачем зачищать легальные СМИ, где придерживаются журналистских стандартов, при том, что власти ничего не могут поделать с популярными «экстремистскими» (как они называют) телеграм-каналами?





– Наверное, власти живут в своем мире и исходят из логики построения новой политической системы, в которой легальных оппозиционных СМИ быть не должно. Думаю, с телеграм-каналами они еще попытаются разобраться, но прежде всего власти хотят установить полную монополию на официально работающие информационные ресурсы.





Есть желание задавить конкурентов. Эту идею активно продвигали представители государственных СМИ. Сравнение работало не в их пользу: при большом бюджете посещаемость их ресурсов была ниже, чем у независимых СМИ. Они считают, что подавление альтернативных медиа даст им возможность установить монополию.





Что касается телеграм-каналов, то расчет может быть в том, чтобы постепенно признавать их экстремистскими, вводить ответственность за чтение таких каналов и за передачу им информации.





Эта стратегия небезупречна, она может не сработать. Но это в логике современной власти: действовать максимально упрощенно и жестко. Нужно «зачистить» пространство, а если что-то не получится зачистить – маргинализировать.





– Связана ли атака на СМИ с каким-то политическим событием? Звучат догадки, что действия властей объясняются годовщиной президентских выборов или приближением возможного референдума.





– Думаю, это не связано с конкретными датами. Идет попытка выстроить новую политическую систему под Лукашенко. В ней официальный статус может остаться только у структур, которые безоговорочно признают действующую политическую модель и лидерство в системе Лукашенко.





– Экспертное и исследовательское сообщество Беларуси и других стран приняло обращение в связи с уголовным преследованием Татьяны Кузиной и Валерии Костюговой. Неужели аналитики также рассматриваются властями как угроза?





– Получается так. Это, наверное, впервые за время правления Лукашенко или, по крайней мере, за долгий промежуток времени, когда эксперты, аналитики, исследователи начинают рассматриваться властями как угроза.





Наверное, логика такая: медиа – это одно, а есть еще люди, которые производят какое-то знание, чье мнение может иметь широкое общественное значение. Поэтому есть желание установить контроль и над ними.





Опять же нужно смотреть на ситуацию в комплексе: кроме задержаний и возбуждения уголовных дел есть многочисленные факты давления на экспертов и лидеров общественного мнения. Многие из них уже были вынуждены покинуть страну.