Его дом якобы пытались забросать "коктейлями Молотова". А в дни между этими двумя "терактами" режим активно и целенаправленно уничтожал независимые СМИ.





Как далеко готовы зайти власти в поисках внутренних врагов и выявлении "террористов"? Прав ли глава МИД Литвы, когда говорит о гибридной войне Лукашенко против ЕС? Работают ли санкции и что Беларуси ожидать со стороны России?





Артём Шрайбман. На эти и другие вопросы euroradio.fm отвечает политический аналитик







