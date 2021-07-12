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"Коктейли" для Гайдукевича: Шрайбман - о "террористах", гибридной войне и санкциях

И недели не прошло после громкого разоблачения покушения террористов на "язык Азарёнка", как в провластных каналах взорвалась новая шокирующая новость о покушении на главного "конструкционного оппозиционера" страны и лидера ЛДПБ Олега Гайдукевича.

"Коктейли" для Гайдукевича: Шрайбман - о "террористах", гибридной войне и санкциях
Его дом якобы пытались забросать "коктейлями Молотова". А в дни между этими двумя "терактами" режим активно и целенаправленно уничтожал независимые СМИ.

Как далеко готовы зайти власти в поисках внутренних врагов и выявлении "террористов"? Прав ли глава МИД Литвы, когда говорит о гибридной войне Лукашенко против ЕС? Работают ли санкции и что Беларуси ожидать со стороны России? 

На эти и другие вопросы euroradio.fm отвечает политический аналитик Артём Шрайбман.
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