Науседа: Мы не дадим Лукашенко использовать мигрантов как оружие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.





"Мы не позволим белорусскому режиму использовать мигрантов в качестве политического оружия", - заявил Науседа.





Он добавил, что благодаря Европейскому агентству пограничной и береговой охраны Frontex из Польши должен прибыть вертолет для наблюдения за ситуацией на литовско-белорусской границе.





Напомним, Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.





Также президент Литвы обратился за помощью к Турции для идентификации нелегалов, поскольку они прибывают в Беларусь турецкими авиалиниями.





Кроме того, Науседа призвал главу Польши Анджея Дуду помочь с наплывом мигрантов из Беларуси.