



"Я знаю, что подобного рода ярлыки навешиваются определенными, я бы сказал, маргинальными политическими какими-то силами в России в первую очередь, ну и в некоторых средствах массовой информации. Должен сказать, что у нас нет таких проектов (с Западом. - Прим. БЕЛТА), которые существуют в некоторых соседних странах, - сказал Владимир Макей. - У нас этого нет и не может быть. У нас нет прозападного, провосточного, проюжного или просеверного члена правительства. И у нас нет такого, когда люди назначаются по каким-то политическим или личным предпочтениям".





Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что не может представить, чтобы в Беларуси, например, должность министра обороны занимал человек, получивший в свое время, допустим, экологическое образование. "У нас назначаются кадры на ту или иную должность в соответствии с тем, насколько они хорошо усвоили те или иные компетенции и могут ли они действовать в интересах белорусского народа. У нас, можно сказать, правительство от сохи, нежели из палаты лордов", - подчеркнул он.





"Поэтому всегда нужно смотреть, что стоит за тем или иным утверждением, за тем или иным фактом навешивания ярлыков и кто говорит об этом. Я думаю, что всегда за этим просматриваются какие-то определенные интересы. Но еще раз хотел бы вас заверить, что любой министр, белорусский министр, член правительства - он действовал, действует и будет действовать исключительно в интересах белорусского народа. Он обязан это делать. У нас есть четкая система относительно того, кто определяет внешнеполитическую, внешнеэкономическую деятельность. И любой назначенец, любой человек, назначенный на эту должность, обязан соответствовать этим критериям", - сказал дипломат.





Еще раз касаясь этой темы во время интервью, Владимир Макей заявил: "Я не могу назвать себя каким-то однозначно прозападником или провосточником. Я сторонник того, чтобы любые решения, связанные с развитием государства, общества, принимались исключительно в Минске и не под давлением внешних обстоятельств. И именно в Минске, а не в Брюсселе, извините, Москве, Вашингтоне, Лондоне или какой-то иной стране. Поэтому, чтобы уже расставить все точки над i, я хочу сказать, что считаю себя человеком, который любит свою страну, свой народ. И я всегда действовал и буду действовать исключительно в интересах нашего государства и общества.



