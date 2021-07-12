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Разгром пророссийских сил в Молдове. Партия Санду с историческим рекордом одержала победу на выборах

На парламентских выборах в Молдове победу с рекордным результатом в истории страны одержала Партия действие и солидарности (PAS) президента Майи Санду.

Разгром пророссийских сил в Молдове. Партия Санду с историческим рекордом одержала победу на выборах
Данные ЦИК после обработки 99.95% протоколов свидетельствуют, что партия Санду набирает 52,74% голосов. Столько не набирала ни одна партия в истории страны, пишет nv.ua.

При этом пророссийский блок Коммунисты и социалисты показали самый слабый результат в истории современной Молдовы (27,22%).

В парламенте нового созыва PAS получит 63 из 101 мандата. Это означает, что политсила может самостоятельно сформировать правительство и принимать любые решения.

Блок коммунистов и социалистов получит 32 мандата, партия Шор, за которую проголосовали 5,75% избирателей, — 6 мандатов.

Парламентские выборы прошли в Молдове 11 июля. В ЦИК сообщили, что явка составила 48%, проголосовали около 1,47 миллиона избирателей. Более 205 тысяч людей пришли на участки за рубежом.

В конце апреля президент Молдовы Майя Санду объявила о роспуске парламента. Этому предшествовал политический кризис и решение Конституционного суда о роспуске парламента.

Парламентское большинство в составе Партии социалистов предшественника Санду Игоря Додона и партии Шор (всего 53 депутата из 101) заявляли, что оснований для роспуска парламента нет.
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