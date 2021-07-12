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Бабарико отправлен в исправительную колонию в Новополоцке

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико этапирован в исправительную колонию (ИК-1) Новополоцка, сообщила пресс-служба его штаба со ссылкой на адвокатов.

Бабарико отправлен в исправительную колонию в Новополоцке

«Сегодня утром защитники Виктора Бабарико обратились в СИЗО-1 г. Минска для посещения подзащитного (прошлый раз они посещали его там в пятницу 9 июля). Однако им сообщили, что Виктор Бабарико этапирован в ИК-1 в г. Новополоцк», - говорится в сообщении.
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