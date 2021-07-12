Фото: убитый президент Гаити Жовенель Моиз (Getty Images)









Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.





Источник, близкий к расследованию, сообщил, что два американца гаитянского происхождения, рассказали следователям, что они были переводчиками колумбийского подразделения коммандос, у которого был ордер на арест.





Но когда они приехали, то нашли его мертвым.





Задержанные колумбийцы рассказали, что их наняла для работы на Гаити базирующаяся в Майами компания CTU Security, которой руководит венесуэльский эмигрант Антонио Энмануэль Интриаго Валера.





Напомним, власти Гаити попросили Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры страны.





Позже министр по делам голосования и межпартийных отношений республики Матиас Пьер заявил, что запрос Гаити к Соединенным Штатам о направлении сил касается ограниченного числа военных, примерно 500 человек.





РБК-Украина рассказывало об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза во время нападения на резиденцию главы государства.



