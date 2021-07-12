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Reuters: Нападавшие на президента Гаити планировали арест, а не убийство

Группа колумбийцев и американцев гаитянского происхождения, подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, заявила следователям, что они пришли арестовать его, а не убить. Они должны были доставить его из резиденции в президентский дворец.

Фото: убитый президент Гаити Жовенель Моиз (Getty Images)


Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источник, близкий к расследованию, сообщил, что два американца гаитянского происхождения, рассказали следователям, что они были переводчиками колумбийского подразделения коммандос, у которого был ордер на арест.

Но когда они приехали, то нашли его мертвым.

Задержанные колумбийцы рассказали, что их наняла для работы на Гаити базирующаяся в Майами компания CTU Security, которой руководит венесуэльский эмигрант Антонио Энмануэль Интриаго Валера.

Напомним, власти Гаити попросили Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры страны.

Позже министр по делам голосования и межпартийных отношений республики Матиас Пьер заявил, что запрос Гаити к Соединенным Штатам о направлении сил касается ограниченного числа военных, примерно 500 человек.

РБК-Украина рассказывало об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза во время нападения на резиденцию главы государства.
rbc.ua
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