+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Гайдукевич связывает нападение на его дом со своей политической деятельностью

Глава Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич полагает, что нападение на его дом связано с его политической деятельностью.


"Я неоднократно получал угрозы с августа прошлого года. Я прекрасно понимаю, что связано это с моими высказываниями, политической позицией", - сказал Гайдукевич в эфире телеканала ОНТ. Его цитирует smartpress.by

Он заметил, что нападение произошло ночью, в доме в это время находились маленькие дети. "Слава богу, никто не пострадал", - добавил политик.

Всего было найдено три "коктейля Молотова", два из них не сработали.

Гайдукевич выразил уверенность, что это преступление будет рано или поздно раскрыто.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]