Гайдукевич связывает нападение на его дом со своей политической деятельностью
Глава Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич полагает, что нападение на его дом связано с его политической деятельностью.
"Я неоднократно получал угрозы с августа прошлого года. Я прекрасно понимаю, что связано это с моими высказываниями, политической позицией", - сказал Гайдукевич в эфире телеканала ОНТ. Его цитирует smartpress.by
Он заметил, что нападение произошло ночью, в доме в это время находились маленькие дети. "Слава богу, никто не пострадал", - добавил политик.
Всего было найдено три "коктейля Молотова", два из них не сработали.
Гайдукевич выразил уверенность, что это преступление будет рано или поздно раскрыто.
08:45 12/07/2021
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