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Литва отказала в выдаче Тихановской

По словам генпрокурора, белорусское правосудие активно сотрудничает с российскими коллегами по экстрадиции преступников. Что касается других стран, реакции пока нет.

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед. 

 Литва отказалась выдать экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую, сообщил генеральный прокурор Андрей Швед.
"Действительно, уже пришли документы. Официально могу подтвердить об отказе Литвы в ее выдаче. Но в этом отказе нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали. То есть правовых оснований нет", – заявил он в эфире телеканала "Беларусь 1".

Вопрос по Тихановской

Напомним, Следственный комитет Беларуси 2 марта текущего года передал в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию Светланы Тихановской, а 5 марта запрос об экстрадиции был направлен в Литву.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что обсуждать запрос об экстрадиции Тихановской власти страны не намерены и добавил, что "быстрее ад покроется льдом, чем мы начнем обсуждать требование" (запрос Беларуси о выдачи Тихановской – Sputnik).
"Литва была и будет каменной стеной, от которой найдут убежище преследуемые режимами демократические силы. Таким образом каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режимам – ни из-за своей борьбы за демократию, ни за свободу слова или религии", – заявил глава литовского МИД.

Другие запросы

Что касается партнеров из других стран, подчеркнул Швед, то Беларусь направила и продолжает направлять соответствующие документы по выдаче преступников. По словам генпрокурора, пока реакции нет.
"Мы принимаем все возможные правовые меры к тому, чтобы эти преступники выдавались белорусскому правосудию. У нас очень хорошие результаты работы в этом направлении с российским коллегами, за что мы им благодарны. Если есть правовые основания, такие лица нам выдаются в рамках законодательства", – пояснил Андрей Швед.

Напомним, ранее стало известно, что Латвия отказалась выдать Валерия Цепкало.
sputnik.by
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