В Докшицах, Витебске и Глубоком освободили шестерых человек





В Глубоком отпустили бодибилдера и активиста Александра Шарабайко и журналиста Дмитрия Лупача, а в Докшицах вышли на свободу юрист Юрий Матиюн, учитель Артем Стадольник и бухгалтер Вероника Судникович. В Витебске вышел на свободу журналист Виталий Скрыль.