В Докшицах, Витебске и Глубоком освободили шестерых человек
В Докшицах и Глубоком освободили пятерых человек — их задержали 8 июля как подозреваемых в уголовных делах. Вечером в воскресенье истек 72-часовой срок удержания под стражей.
В Глубоком отпустили бодибилдера и активиста Александра Шарабайко и журналиста Дмитрия Лупача, а в Докшицах вышли на свободу юрист Юрий Матиюн, учитель Артем Стадольник и бухгалтер Вероника Судникович. В Витебске вышел на свободу журналист Виталий Скрыль.
19:17 11/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение