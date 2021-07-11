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В Докшицах, Витебске и Глубоком освободили шестерых человек

В Докшицах и Глубоком освободили пятерых человек — их задержали 8 июля как подозреваемых в уголовных делах. Вечером в воскресенье истек 72-часовой срок удержания под стражей.


В Глубоком отпустили бодибилдера и активиста Александра Шарабайко и журналиста Дмитрия Лупача, а в Докшицах вышли на свободу юрист Юрий Матиюн, учитель Артем Стадольник и бухгалтер Вероника Судникович. В Витебске вышел на свободу журналист Виталий Скрыль.
Еврорадио
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